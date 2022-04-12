شركة الكهرباء: سرقة 900 متر من الأسلاك بدائرة توزيع العزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900متر بدائرة توزيع العزيزية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن خارجين عن القانون سرقوا أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر على خط الحرية من محطة 30العزيزية بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

وحذرت الشركة من تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائيه من قبل مجموعات خارجة عن القانون تعمل علىإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائيه.