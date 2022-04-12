أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق حملة أمنية على بائعي ومهربي الوقود بالسهل الغربي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الحملة تأتي بناءً على تعليمات وزير الداخلية وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، لافتة إلى استمرار الحملة حتى القضاء على هذه الظاهرة.

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وأشار البيان إلى ضبط كمية من الوقود المجهز للتهريب، دون أن يحدد الكمية المضبوطة.

حملة أمنية لضبط مهربي الوقود بالسهل الغربي، 11 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)