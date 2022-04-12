بن شرادة: يجب مناقشة التعديل الدستوري الـ 12 في اجتماعات القاهرة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنه يجب مناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم بتوافق بين مجلس الدولة والبرلمان، لكن فتح النقاش بين اللجنتين حول قاعدة دستورية ومبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، أمر مستبعد، كون مجلس الدولة نفسه منقسمًا تجاه الأمر.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أن لجنة البرلمان تحدد فقط النقاش حول مسودة الدستور، كون قرار تشكيلها يشترط ذلك، وينص على فتح المسودة وطرح الدستور للاستفتاء، ولا يريدون الخروج عن نص القرار، لذا فهم سيستمرون في ذلك فقط ولن يناقشوا أي أمور أخرى، وفق قوله.

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