أمن بنغازي : ضبط شخص ضرب والدته

أخبار ليبيا 24 – خبر

تمكن قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط شخصاً قام بضرب أمه ودفعها من على الدرج. مما تسبب لها بكسور في اليد اليسرى والكتف .

وأوضحت المديرية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه استجابةً لشكوى تقدمت بها مواطنة لقسم التحريات. ضد ابنها المدعو ح.أع من مواليد 1977 من سكان منطقة بوهديمة كونه من متعاطي المواد المخدرة ويقوم بضربها بشكل مُستمر. ولكن لم يكف عن ذلك وفي المرة الأخيرة قام بضربها ودفعها بقوه مما أدى لسقوطها من أعلى الدرج. ونتج عن سقوطها كسور في اليد والكتف٠

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة رائد فوزي الفايدي على الفور تعليماته بضبط الابن العاق سالف الذكر .

حيث تم التحري عليه وتم تحديد مكان تواجده من أحد المصادر الموثوقة. وأفادت المعلومات بتواجده داخل محل للحلاقة بمنطقة بوهديمة وتم انتقال أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم له. وضبطه داخل محل الحلاقة وتم الانتقال به إلى القسم .

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم الإستدلال مع الجاني، واعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.