العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري

بحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، علي العابد، مع رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، تنظيم آلية مصلحة السجل التجاري، وإطلاق منظومة السجل التجاري.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد الإثنين، إلى طرح ومناقشة مقترح الهيكل التنظيمي لمصلحة السجل التجاري المستحدثة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رقم “103” لسنة 2022، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى أن العابد وبن كثير ناقشا كذلك خلال الاجتماع، المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، مشروع خطة عمل لتنظيم السجل التجاري والمكاتب الفرعية التابعة له.