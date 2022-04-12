صنع الله: لدينا شراكة مميزة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مارك أندري فرنس، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وبحضور مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “تم أثناء الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للمؤسسة، مناقشة العديد من المسائل وسبل وفرص التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا”.

وأوضح فرنس، أن البرنامج يهدف إلى توسيع نشاطه في ليبيا، مشيرا إلى أنه قام بفتح فروع له في العديد من المناطق والبلديات، وسيكون العنصر الوطني هو العنصر الأساسي لتنفيذ برامجه المستهدفة خلال المدة القادمة.

وأضاف “البرنامج مهتم بعدة قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، فالمؤسسة وشركائها من الشركات الأجنبية سيكونون الشريك المثالي لتحقيق هذه الأهداف، وبالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط”.

بدوره، أكد صنع الله أن مؤسسة النفط تثمن ما يقوم به برنامج الامم المتحدة الإنمائي في ليبيا، قائلا: “المؤسسة وشركائها كان لهم شراكة مميزة وتعاون كبير مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال السنوات الماضية وتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من البرامج في مناطق عمليات شركة أكاكوس وشملت التدخلات قطاع المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية ودعم الشباب وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية ومنطقة أوباري وما جاورها”.