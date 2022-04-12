تعرض شاب عشريني لإصابات بليغة بعدما صدمته سيارة مسرعة بطريق الشط قبل دقائق من مدفع الإفطار.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان، إن سيارة من نوع «سوناتا» مسرعة صدمت شابا عشرينيا يبلغ 25 عاما بعد نزوله من سيارته ما سبب له جروحا خطيرة.

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وفيما يتواجد المصاب في العناية الفائقة، فإن السائق المسؤول عن الحادثة قد سلم نفسله إلى قسم مرور طرابلس المركز.



سيارة تصدم عشرينيا بطريق الشط، 11 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)