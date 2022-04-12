اللجنة العسكرية المنطقة الغربية: لن نألوا جهداً في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين

العنوان – طرابلس

أكدت اللجنة العسكرية 5+5 المنطقة الغربية أنها لن تألوا جهداً في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين.

وشدد اللجنة في بيان لها حرصها على ما توصلت إليه من اتفاقيات، وما أقرت من خطط طول مسيرتها حرصاً على وحدة المصير والوطن.

وأوضحت اللجنة العسكرية أنها لجنة فنية بحثة ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي.

وأشارت اللجنة إلى أن من أهم النجاحات التي حققتها فتح الطرق والأجواء والحقول النفطية والتي رفعت كثيراً من المعاناة عن المواطن البسيط ولا يمكن أن تكون هي من تدعو لقفلها.

وذكرت اللجنة العسكرية أن قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة في جنيف وفر جوا من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي.

أفادت أن الدخول في المماحكات السياسية والصراع بين الأطراف المختلفة سيعيدنا إلى المربع الأول ولذلك ننأى بأعمال اللجنة عن ذلك كله.