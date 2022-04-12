الخوجة: المشاورات التي ستعقد في القاهرة مع مجلس الدولة ليس لها علاقة بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية

ليبيا – أكدت عضو لجنة البرلمان المشكلة حديثًا أسماء الخوجة أن المشاورات التي ستعقد في القاهرة مع لجنة من مجلس الدولة ليس لها علاقة بالانتخابات أو إنجاز قاعدة دستورية.

الخوجة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري قالت: “إنه حتى الآن لم يحدد موعد رسمي بخصوص اجتماعات القاهرة أو أجندة بعينها للمشاورات، لكن المؤكد حتى الآن هو عقد مشاورات بين لجنتي المجلسين على الأراضي المصرية”.

وأضافت: “هناك مغالطات حول اجتماعات اللجنتين، وهي أننا نلتقي لإنجاز قاعدة دستورية تخص إجراء العملية الانتخابية المرتقبة، وهذا غير صحيح كون اللقاء بين اللجنتين هدفه فقط مناقشة ومراجعة النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور والتعديل الثاني عشر”، وفق كلامها.

وبسؤالها عن توقعات البعض بفشل هذه المشاورات، أجابت الخوجة: “إذا فشلت الاجتماعات بخصوص النقاط الخلافية، فإنه وقتها يمكن الحديث عن إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية