أميركا تمدد العقوبات المفروضة على 3 ليبيين.. لتهريبهم الوقود إلى مالطا

مدّدت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ثلاثة أفراد ليبيين في مالطا بتهمة التهريب والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إلى تمديد العقوبات المفروضة على الليبي فيصل الوادي الموضوع في القائمة السوداء بتهمة تهريب المخدرات والوقود الليبي إلى مالطا، إضافة إلى شخصين مرتبطين بالوادي هما مصباح محمد وادي ونور الدين ميلود مصباح.

وقالت الخزانة الأميركية إن التنافس على السيطرة على طرق التهريب ومنشآت النفط وسبل النقل محرك أساسي للصراع في ليبيا ما حرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية.

وتسري العقوبات المجددة مؤخرًا على هؤلاء الأشخاص منذ أغسطس 2020 والتي يترتب عليها تجميد أي أصول للأفراد المشمولين في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين من التعامل معهم.

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