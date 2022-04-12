القطراني والحرير يبحثان «تفتيت المركزية» وجهود توحيد ودمج المؤسسات

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الاستقرار علي القطراني اجتماعا في مقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير لبحث آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة.

وأثنى القطراني على عمل مجلس التخطيط وما يقوم به من جهود لتوحيد المؤسسات ودمجها وتفتيت المركزية المقيتة، مؤكدا محورية دور المجلس في وضع الإستراتيجيات العامة للدولة.

من جانبه أوضح الحرير أنه جرى التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة لدمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن اللقاء حضره كل من المستشار عبد الباسط الكزة والمستشار عبد الله الحاسي ومدير إدارة شؤون الرئاسة بمجلس التخطيط أشرف الكريمي ورضا الفريطيس رئيس ديوان مجلس الوزراء بنغازي وعضو لجنة توحيد المؤسسات بمجلس التخطيط الوطني.

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