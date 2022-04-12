بإشراف اللافي..الدبيبة يقرر تشكيل لجنة لتنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. قرارا يقضي بتشكيل لجنة تعنى بتنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة.

ونص القرار رقم 151 للعام الحالي. على أن تخضع القنوات إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي التابعة إداريا لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وحدد القرار. أعضاء اللجنة المشكلة ثمانية أعضاء بينهم مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات وجهاز المخابرات الليبية ووزارة الداخلية.

وأوضح القرار. أن مهمة هذه اللجنة حصر جميع القنوات الليبية المرئية والمسموعة الخاصة العاملة بالداخل والخارج.

وأفاد أن من مهام اللجنة كذلك. مخاطبة الجهات المختصة للحصول على المستندات المتعلقة بهذه القنوات. وتقييم قانونية عملها وحصولها على التراخيص اللازمة ودفع الرسوم والضرائب.