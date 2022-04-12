الأسمر: نجاح لقاء القاهرة يعتمد على تفعيل الاتفاقيات بين مجلسي النواب والدولة

رأى رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات السياسية محمد الأسمر، أن نجاح الاجتماع المرتقب في القاهرة، يعتمد على تفعيل الاتفاقيات التي تم الوصول إليها بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أنه بدون تفعيل هذه الاتفاقيات، لن تنجح أي اجتماعات مستقبلية.

الأسمر وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” التي تبث عبر قناة “الغد” المصرية، أشار إلى أن الأزمة الحقيقية، تكمن في عدم تنفيذ أي اتفاقيات يتم التوصل إليها، حيث تسعى جهات بعينها إلى عرقلة حدوث أي تفاهمات بين الأطراف الليبية.

وقال إن البعثة الأممية غائبة عن المشهد، وغير قادرة على تحقيق الاستقرار المنشود، والتهدئة بين الأطراف المتصارعة، ما أدى إلى حالة التفكيك الحالية وفشل كافة المبادرات المطروحة.