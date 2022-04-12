الصفروني: قيادات مصراتة التي اجتمعت بالدبيبة أبلغته بضرورة التسليم لحكومة باشاغا

أكد الناشط السياسي من مصراتة، سمير الصفروني، أن عدداً من القيادات العسكرية بمصراتة أبلغوا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أمس الاثنين أنه ليسوا معه في أي قرار يتخذه سوى تسليم مهام الحكومة لحكومة فتحي باشاغا.

وقال الصفروني، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لكل من سألني عما حدث في اجتماع مجموعة من القيادات العسكرية والمدنية داخل مدينة مصراته مع رئيس الحكومة المنتهية الولاية”.

وأضاف “النقاش كان بخصوص حجم الفساد الكبير الموجود بحكومة الدبيبة بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى أهمها التسليم السلمي لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ولكن للأسف كانت ردود الدبيبة غير مقنعة”.

وتابع “اتضح في نهاية اللقاء بأن القرار ليس بيده وفي نهاية النقاش أعلمه القيادات الموجودة بأنهم ليسوا معه في أي قرار يتخذه إلا في حالة التسليم فقط وبأنهم من هذه اللحظة مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا”.

وكان عبد الحميد الدبيبة قد اجتمع في مصراتة أمس مع آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166، محمد الحصان، وآمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، مختار الجحاوي، وآمر “اللواء 53 مستقل” أحمد هاشم، وعدد من قادة المجموعات الأخرى لمناقشة الأوضاع العسكرية ودور الثوار والقوات المساندة في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد، من جانبه أكد القادة عن رفضهم لأي خطوات تؤدي إلى عودة الانقسام وشبح الحرب بين الليبيين، وفقاً لما جاء في الصفحات الرسمية التابعة لحكومة الدبيبة على مواقع التواصل الاجتماعي.