مؤسسة النفط وشركة الهروج تبحثان شح الميزانيات وأثره على العمل

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية خليفة عمرو الصعوبات التي تعيق تحقيق مستهدفات الشركة ومن أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لتسيير أعمالها، وإجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع متطلبات عملها.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس استعراض النشاط العام للشركة، والمشاريع التي تنفذها حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلاً بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.
وقدم صنع الله، جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل الشركة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني.
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