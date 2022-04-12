مؤسسة النفط وشركة الهروج تبحثان شح الميزانيات وأثره على العمل

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية خليفة عمرو الصعوبات التي تعيق تحقيق مستهدفات الشركة ومن أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لتسيير أعمالها، وإجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع متطلبات عملها.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس استعراض النشاط العام للشركة، والمشاريع التي تنفذها حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلاً بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقدم صنع الله، جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل الشركة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني.