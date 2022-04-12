بليحق لـ«بوابة الوسط»: اجتماع لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة غدا

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اجتماعات مجلسي النواب والأعلى للدولة من المتوقع أن تبدأ غدًا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشار بليحق في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إلى أن هذه الاجتماعات تُعقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مبينًا أن لجنة مجلس النواب المشاركة في الاجتماعات تصل العاصمة المصرية اليوم.

– المريمي لـ«بوابة الوسط»: اجتماع مرتقب بين مجلسي النواب والدولة بالقاهرة

– «النواب» يشكل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور

– نورلاند «يحفز» عقيلة على مواصلة دعم أساس دستوري للانتخابات

– 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية يطالبون «الرئاسي» بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة أو إعلان حالة الطوارئ

وأوضح أن الاجتماعات تعقد وفقًا لقرار مجلس النواب الخاص بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.

وأمس الإثنين، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن هناك اجتماعًا مرتقبًا لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة يتوقع أن يعقد الثلاثاء. وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

والجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.