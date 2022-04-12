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الأوضاع السياسية في ليبيا.. أهم ملفات البحث بين النويري وأونماخت

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وشهد الاجتماع الذي عقد في مكتب النويري بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسبل معالجتها بما يحقق الاستقرار في البلاد.

وكان أونماخت قد شدد، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، منتصف مارس الماضي؛ على أهمية نجاح الوساطة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا، إضافة إلى نبذ العنف أو استخدام القوة، مؤكدًا على استمرار دعم برلين للحوار في ليبيا؛ من أجل التوصل لحل سلمي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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