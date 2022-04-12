قشوط: عرقلة حكومة الدبيبة لعمل اللجنة العسكرية هدفه منع إخراج القوات الأجنبية

قال الباحث السياسي محمد قشوط إن الدفع نحو انهيار أعمال اللجنة العسكرية وقبلها محاولات عرقلة عملها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي سياسة تعمدتها حكومة الدبيبة منذ انطلاق عملها بهدف ضمان استمرارها في الحكم.

قشوط اعتبر في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن عرقلة عمل اللجنة كان هدفًا لحكومة الدبيبة، بهدف منع إخراج القوات الأجنبية، بالإضافة إلى منع تفكيك الميليشيات التي تمثل الأداة التي تستخدم لاستدامة مشروع الفوضى، ما يسهل بوجودها عملية نهب مقدرات وثروات الشعب الليبي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة صبرت على هذه الممارسات أكثر من سنة كاملة.

وبين أن الأوضاع وصلت لمنحى خطير بقطع رواتب الجيش لمدة بلغت 4 أشهر حتى الآن، والاستفراد بأموال وعوائد النفط وصرفها على الميليشيات المسلحة.

كما تابع قائلًا: نقض اتفاق إعادة ضخ النفط الموقع في نهاية سنة 2020، والذي كان من أهم شروطه التوزيع العادل للثروة، وخفض سعر الدولار، والاحتفاظ بالعوائد في حساب المصرف الليبي الخارجي وعدم صرفها إلا بعد التشاور بخصوصها.

واعتبر قشوط أنّ هذا العبث تشارك فيه البعثة الأممية والمجتمع الدولي بتواطؤهم وسكوتهم رغم أنهم رعاة لكل الاتفاقات التي وقعت.