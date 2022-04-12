العباني: الحكومة منتهية الولاية تتخذ من الأزمة الأوكرانية غطاءً لمغازلة واشنطن

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني إن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية تتخذ من الأزمة الأوكرانية غطاءً لمغازلة واشنطن وحلفائها.

وأضاف العباني في تصريحات صحفية أن الحكومة المنتهية تأم في الحصول على دعم ببقائها على رأس السلطة التنفيذية، رغم انتهاء ولايتها.

ورجح عضو مجلس النواب أن الحكومة المنتهية رمبا تأمل في تجديد خريطة الطريق التي ستنتهي في يونيو المقبل.

ويرى العباني أن روسيا تدرك جيداً أن تصويت ليبيا، لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لم يكن هو المؤثر في تمرير القرار بتعليق عضويتها.

وأوضح أن التداعيات المحتملة للرد الروسي على هذا القرار ستمثل إزعاجاً للولايات المتحدة والغرب الأوروبي، وذلك بتمترس المرتزقة الفاغنر في مواقعهم ببعض الدول، ومنها ليبيا.