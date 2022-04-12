مكافحة المخدرات الواحات يضبط 3 أشخاص بحوزتهم أقراص ترامادول – أخبار ليبيا 24 – أمن

أخبارليبيا24

أعلن جهاز مكافحة المخدرات فرع الواحات أن أعضاء التحري والقبض بالفرع ضبطوا ثلاثة أشخاص وبحوزتهم أقراص نوع ترامادول.

وأضاف الجهاز أنه تم ضبط الشخص الأول أثناء استيقافه وتفتيش مركبته نوع “تويوتا سيكويا” بعد الاشتباه بها. وعند تفتيشها وجد بداخلها شريط ترامادول.

وأكد جهاز مكافحة المخدرات أنه عند الاستدلال مع الشخص الموقوف اعترف بشراء أقراص الترامادول من شخص آخر.

وذكر الجهاز أنه على الفور تم التنسيق معه على شراء كمية من أقراص الترامادول فتم ضبطه وبرفقته شخص اخر متلبسين وبحوزتهم عدد ( 17 شريط ) من نوع ترامادول داخل مركبه نوع تويوتا سيكويا.

وأشار جهاز مكافحة المخدرات إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلوا إلى النيابة.