الصغير: ملف تجديد ولاية البعثة الأممية سيكون أول مواجهة مرتقبة بسبب تصويت ليبيا ضد روسيا

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، أن الرد الروسي عقب تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان سيوجه للأطراف الدولية، التي رغبت حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية في الحصول على دعمها، متوقعًا أن يكون ملف تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، واختيار رئيس جديد لها، هو بداية هذه المواجهة المرتقبة.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إن ملف تجديد ولاية البعثة سيطرح نهاية الشهر الجاري، علمًا بأنه في يناير الماضي، حالت الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة دون تمديد ولايتها لأكثر من ثلاثة أشهر، ولذلك من المتوقع أن يتجدد الخلاف على مدة التمديد، وقد ترهن موسكو مواقفها في تلك القضية باختيار رئيس للبعثة.

وأشار إلى أن اختيار مبعوث أممي جديد سينهي دور الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي تشغل حاليًا منصب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، وإلى حين بلوغ هذا الموعد فإنه من المتوقع أن تمارس موسكو التضييق على ويليامز، ومنعها من تقديم بياناتها بشكل مباشر لمجلس الأمن.