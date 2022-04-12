الدبيبة يوجه بصرف منحة الزوجة عن عامي 2021 و 2022

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة صرف منحة الزوجة عن عامي 2021 و 2022، وعلاوة الأبناء عن الأشهر الست القادمة.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة اليوم الثلاثاء، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة سير العمل في عدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة ومكتب شؤون الوزيرة بحسب منصة حكومتنا بموقع “فيسبوك”.

وشدد الدبيبة على ضرورة صرف منحة الزوجة عن عامي 2021 و 2022، مؤكدا ضرورة العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.

وأكد الدبيبة على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الست القادمة والتي جرى إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي وتقديم الخدمات اللازمة لها حتى خطة الوزارة للعام 2022، وإعطاء الأمر الأولوية اللازمة.

واستمع الدبيبة خلال الزيارة للعاملين في الوازرة للوقوف على الصعوبات التي تواجههم، وأعطى تعليماته للوزيرة بدعوة مديري الإدارات والمكاتب لعقد اجتماع موسع لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل في الوزارة.