برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبدي رغبته في توسيع نشاطه بليبيا

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك اندري فرنس؛ فرص التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأضاف صنع الله خلال اللقاء بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان له شراكة وتعاون كبير خلال السنوات الماضية مع المؤسسة و ائتلاف “ريبسول، توتال، أو ام في وايكونور” تمثّل في التعاون على تنفيذ عدد من البرامج في مناطق العمليات النفطية، شملت قطاعات المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية ودعم الشباب، وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية و منطقة أوباري وما جاورها.

وعبر مارك اندري فرنس، من جانبه، عن رغبته في توسيع نشاطه في ليبيا معتمدا بذلك على العناصر المحلية في تنفيذ برامجه المستهدفة خلال المدة القادمة في قطاعات الاقتصاد والبيئة والمجتمع، مؤكدًا على دور إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق التعاون المطلوب.

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