الدبيبة يشكل لجنة لتنظيم القنوات الخاصة بعضوية الداخلية والمخابرات وتحت سيطرة «اللافي»

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قرارا بتشكيل لجنة لتنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة، والتي تضم 8 أعضاء من عدة جهات بالحكومة.

وشمل القرار خضوع القنوات الخاصة المرئية والمسموعة إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي التابعة إداريا لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

ونص القرار الذي حمل رقم 151 للعام الحالي بأن اللجنة المشكلة من ثمانية أعضاء منهم مندوبين عن وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات وجهاز المخابرات الليبية ووزارة الداخلية.

وأكد القرار أن مهمة اللجنة حصر جميع القنوات الليبية المرئية والمسموعة الخاصة العاملة بالداخل والخارج ومخاطبة الجهات المختصة للحصول على المستندات المتعلقة بهذه القنوات وتقييم قانونية عملها وحصولها على التراخيص اللازمة ودفع الرسوم والضرائب.

وضمت اللجنة عماد نجيب غميض، أحمد محمد عطية الفيتوري، كمال عبدالكريم ابديري، وخالد عيسى امقيق، ومندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، ومندوب عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ومندوب عن جهاز المخابرات، ومندوب عن وزارة الداخلية.