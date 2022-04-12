القطراني يبحث معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا

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بحث نائب رئيس مجلس الورزاء علي القطراني. اليوم الثلاثاء كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الارضية بمطار بنينا الدولي.

وشدد القطراني. خلال لقائه مدير محطة مطار بنينا. خليفة البرغثي ومدير منطقة بنغازي عبدالسلام ناجي ورئيس شركة الخطوط الليبية حامد سباق. على وضع حلول سريعة و ناجحة لحل هذه الاشكالية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل الدعم و توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب وبدون توقف.

وثمن القطراني بدور الشركة الهام في ادارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها.