حكومة باشاغا تبحث معالجة مرتبات شركة الخدمات الأرضية بمطار بنينا

بحث علي القطراني نائب رئيس مجلس الورزاء بحكومة فتحي باشاغا مع مدير محطة مطار بنينا خليفة البرغثي ومدير منطقة بنغازي عبد السلام ناجي ورئيس شركة الخطوط الليبية حامد سباق كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي ووضع حلول سريعة و ناجحة لحل هذه الاشكالية و صرف المرتبات باقرب وقت ممكن.

وأكد القطراني خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء على تقديم كل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب وبدون توقف، كما ثمن على دور الشركة الهام في ادارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها.