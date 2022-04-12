صنع الله يبحث شح الميزانيات المالية مع رئيس شركة “الهروج” للعمليات النفطية

العنوان – طرابلس
بحث رئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء شح الميزانيات المالية مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية.
وناقش صنع الله خلال لقائه رئيس لجنة إدارة الشركة خليفة عمر الميزانية التي تحتاجها الشركة لتسيير أعمالها.
وتطرق الاجتماع إلى إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع متطلبات عملها.
كما بحث النشاط العام للشركة، والمشاريع التي تنفذها حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلاً، والمشاكل التي تواجه عملها، والصعوبات التي تعيقها لتحقيق مستهدفاتها.
وقدم صنع الله، جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل الشركة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني
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