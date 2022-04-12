صنع الله يبحث شح الميزانيات المالية مع رئيس شركة “الهروج” للعمليات النفطية

العنوان – طرابلس

بحث رئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء شح الميزانيات المالية مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية.

وناقش صنع الله خلال لقائه رئيس لجنة إدارة الشركة خليفة عمر الميزانية التي تحتاجها الشركة لتسيير أعمالها.

وتطرق الاجتماع إلى إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع متطلبات عملها.

كما بحث النشاط العام للشركة، والمشاريع التي تنفذها حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلاً، والمشاكل التي تواجه عملها، والصعوبات التي تعيقها لتحقيق مستهدفاتها.

وقدم صنع الله، جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل الشركة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعما للاقتصاد الوطني