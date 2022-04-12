البدء في إعطاء دواء هيمليبرا للأطفال المصابين بنقص عامل التجلط 8

أعلن رئيس قسم الأطفال المكلف بمركز مصراتة الطبي فرج اقدورة عن البدء في إعطاء دواء هيمليبرا ولأول مرة في ليبيا لطفلين مصابين بالهيموفيليا أ، وذلك بعد تواصل إدارة المركز مع الجهات المعنية على مستوى الدولة للعمل على توفيره وإعطائه للمرضى المحتاجين إليه.

وأضاف اقدورة أن هذا العلاج يعطى لمن يعانون من مرض هيموفيليا أ أو نقص عامل تجلط – 8، وهو من الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور عادة كما أنه عبارة عن طفرات جينية أو وراثية، حيث يكون الشخص عند إصابته بهذا المرض معرض بشكل أكبر للنزيف في مناطق الأنف أو الأسنان أو من خلال الحقن أو عند عمليات الختان، لافتًا إلى استمرار هذا المرض طيلة حياة الإنسان.

وأشار إلى أن طريقة إعطاء العلاج تكون عبر الحقن تحت الجلد بدل أن كان في السابق يعطى عن طريق الأوردة، كما أنه يمكن إعطاؤه للمريض نفسه بعد 7 سنوات عن طريق الأهل في المنزل بمعدل مرتين شهريًا بعد أن كان يعطى في السابق بمعدل من 6 إلى 20 مرة في الشهر الواحد.

ولا يتأثر هذا العلاج بالمضادات، بمعنى أنه بالإمكان إعطاء الطفل المصاب بالهيموفيليا أ سواءً كانت توجد لديه مضادات لعامل 8 أو دون مضادات بالإضافة إلى أنه يحافظ طيلة فترة الأسبوعين على معدل تخثر الدم بشكل ثابت.

ويكشف اقدورة أن ثمن العلاج مكلف جدا ولا يستطيع ذوو الدخل المحدود تحمل تكلفته، وهو ما يستوجب من الجهات المختصة في الدولة توفيره.

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