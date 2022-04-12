القطراني: سنوفر كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي

عقد نائب رئيس مجلس الورزاء علي القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعا مع مدير محطة مطار بنينا خليفة البرغثي ومدير منطقة بنغازي عبد السلام ناجي ورئيس شركة الخطوط الليبية حامد سباق.

القطراني، وخلال اللقاء بحث كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي ووضع حلول سريعة وناجحة لحل هذه الإشكالية و صرف المرتبات بأقرب وقت ممكن.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل الدعم و توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب و بدون توقف.

وثمن نائب رئيس الوزراء على دور الشركة الهام في إدارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها .