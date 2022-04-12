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بن شرادة: اجتماع بين لجنتين من البرلمان ومجلس الدولة غدا بالقاهرة والبنود غير واضحة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو المجلس الاستشاري للدولة، سعد بن شرادة، مغادرة عدد من أعضاء المجلس الاستشاري إلى القاهرة الاجتماع مع لجنة بمجلس النواب.

وقال «بن شرادة»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»،  «من المرجح أن يعقد أعضاء المجلس الاستشاري مع لجنة البرلمان اجتماعهم غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن بنود الاجتماع غير واضحة، وهناك فجوة بين اللجنتين».

واضاف «إن اللجنة المشكلة عن النواب شُكلت بناء على مخرجات اللجنتين المشكلتين من الأعلى والنواب وانبثق عنها التعديل الدستوري الثاني عشر، في حين أن لجنة الأعلى للدولة شُكلت بناء على مقترح المستشارة وليامز لإيجاد قاعدة دستورية».

واختتم بقوله، «نأمل أن يتفق أعضاء اللجنتين، ويقدموا ما يمكن من تنازلات تصب في صالح البلاد وإخراجها من الانسداد الحالي الذي يخدم أجندات خارجية».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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