الفرنسي مارتينز مدربا لمتخبنا الوطني لكرة القدم

أعلن اتحاد كرة القدم تعاقده مع المدرب الفرنسي كورونتان مارتينز لمدة عام واحد.

وكتب الاتحاد في صفحته على موقع فيسبوك: “كان مارتينز قد تابع مباراتي منتخبنا الوطني أمام النيجر وموريتانيا خلال مشاركة الأخيرة بدورة نواكشوط الودية الدولية وعقد لقاء ثنائيا مع رئيس الاتحاد عبد الحكيم الشلماني في العاصمة الموريتانية تم خلاله مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة ببنود العقد”.

وأضاف الاتحاد أن مارتينز نجم وسط نادي أوكسير مطلع التسعينيات سيصل إلى العاصمة طرابلس في الرابع من عشر من شهر أبريل الجاري وسيباشر المدير الفرنسي الجيد مهامه فور توقيع العقد”.

وقاد مارتينز البالغ من العمر 52 عاما والذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل هدفا واحدا، منتخب “المرابطين” من 2014 إلى 2021، وقاده إلى نهائيات كأس إفريقيا مرتين عامي 2019 و2021 دون أن يشرف عليه في النسخة الأخيرة بسبب إقالته.

وسيشرف مارتينز على “فرسان المتوسط” بمساعدة الموريتاني صال مصطفى.

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