القطراني: الحكومة ستسعى لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الإدارة المحلية و البلديات

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعا مع اعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة.

حيث اكد اعضاء المجلس التسييري عن دعمهم للحكومة الليبية و عن القرارات والإجراءات التي تخرج عنها كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب بعد اخذها الثقة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 2022/3/1 ميلادي.

واثنى نائب رئيس مجلس الوزراء على دور البلديات بصفة عامة في تقديم الخدمات اللازمة للمواطن حيث تعتبر هي الأداة التنفيذية للحكومة و الأقرب للمواطن.

كما اكد نائب رئيس الوزراء ان الحكومة ستسعى لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الإدارة المحلية و البلديات و تفتيت المركزية و إعطاء الصلاحيات للبلديات فور استلام الحكومة الليبية مهامها من العاصمة الليبية طرابلس .