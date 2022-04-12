القطراني يعد بإعطاء الصلاحيات للبلديات فور استلام الحكومة مهامها من طرابلس

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، أن حكومته «ستسعى لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الإدارة المحلية والبلديات وتفتيت المركزية»، واعدًا بـ«إعطاء الصلاحيات للبلديات فور استلام الحكومة مهامها من العاصمة طرابلس».

جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن أعضاء المجلس التسييري لبلدية سوسة أكدوا خلال اجتماعهم مع القطراني دعمهم الحكومة المكلفة من مجلس النواب والقرارات والإجراءات التي تخرج عنها كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب بعد أخذها الثقة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 1 مارس الماضي.

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وأضاف المصدر أن القطراني أثنى خلال الاجتماع على دور البلديات بصفة عامة في تقديم الخدمات اللازمة للمواطن باعتبارها الأداة التنفيذية للحكومة والأقرب للمواطن، مؤكدًا «أن الحكومة ستسعى لتذليل كافة الصعاب التي تواجه الإدارة المحلية والبلديات وتفتيت المركزية وإعطاء الصلاحيات للبلديات فور استلام الحكومة مهامها من العاصمة طرابلس».