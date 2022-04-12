اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين اعتقال مراسل 218 علي الريفاوي

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتقال التعسفي الذي طال مراسل قنوات 218 الفضائية بمدينة سرت “علي الريفاوي” منذ السادس والعشرين من مارس الفائت، من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي فرع سرت، على خلفية إنجازه تقارير إعلامية عن عمل بلدية سرت.

وطالبت اللجنة الجهات الأمنية المسؤولة بإخلاء سبيل الريفاوي فوراً دون قيد أو شرط، وحملت جهاز الأمن الداخلي فرع سرت المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة ومصير الريفاوي.

وجددت اللجنة مطالبتها لمكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والإعلاميين، لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد حرية الصحافة والصحافيين في ليبيا.

وسبق أن أصدرت إدارة قنوات 218 بياناً صحفياً، بخصوص اعتقال الريفاوي، حمّلت من خلاله جهاز الأمن الداخلي في سرت، المسؤولية عن سلامة مراسلها علي الريفاوي، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، داعيةً جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية سواء المحلية أو العربية أو الدولية إلى التنسيق والعمل على إطلاق سراحه وحمايته من مثل هذه الممارسات القمعية، التي تعمل على تكميم الأفواه وتقييد الحريات

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