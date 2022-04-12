السفير الإيطالي بليبيا: يمكن لليبيا زيادة إنتاجها للغاز بـ30٪

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، إنه يمكن لليبيا زيادة إنتاجها للغاز بنحو 30٪، باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار شرط أن تكون هناك في طرابلس سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، جاء ذلك مشاركة السفير الإيطالي لدى ليبيا، في المائدة المستديرة “فوكوس ميديترينيان – ليبيا” التي نظمتها جامعة لويس في روما.

وأوضح، أن هدف زيادة إنتاج النفط في ليبيا من 1.2 مليون إلى 2 مليون برميل يوميا، هدف واقعي يمكن تحقيقه خلال عام ونصف أو عامين، إذا توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة

وأشار إلى أن ثمة إمكانات واسعة في قطاع الصناعة الزراعية في ليبيا ستكون مفيدة جدًا للشعب الليبي، معبرا عن أمله في التوصل إلى “إعادة تشكيل جزئية وتدريجية، لكن نهائية، للإطار السياسي الليبي، يسمح للبلاد بالتمتع بقدر أكبر من الاستقرار لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواصلة تحسين العلاقات مع الدول المجاورة.

وتابع أن استقرار ليبيا هو بطريقة ما، استقرارٌ للبحر الأبيض المتوسط ​​وله تأثير واضح على إيطاليا.