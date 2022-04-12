شلوف: توصية الـ 5 بإيقاف تصدير النفط مناورة صغط موجهة لأوروبا وأمريكا

اعتبر جمال رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، أن توصية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بإيقاف تصدير النفط مجرد مناورة ضغط موجهة لاوروبا وامريكا تحديدا.

وقال «شلوف»، في منشور له بفيسبوك، «إن توصية الـ5 بايقاف تصدير النفط هي مناورة ضغط ليست موجهة لحكومة الدبيبة.. لكنها مناورة موجهة لأوروبا وامريكا تحديدا».

وتابع «لم تتلق حكومة الدبيبه منذ اشهر درهم واحد من ايرادات النفط بعد ان جمدت مؤسسة النفط الايرادات في حساب المصرف الخارجي دون تحويله إلي المصرف المركزي».

ورأى أن المناورة بالضغط على أوروبا وأمريكا تكون من خلال الضغط بالتهديد بتقليل إمدادات النفط والغاز في السوق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي قبيل جلسات الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن حول ليبيا، لسحب الشرعية الدولية من حكومة الدبيبه التي يتجاهل المجتمع الدولي نهبها المنقطع النظير للمال العام وسياساتها الهادفة لجر ليبيا إلي حالتي الانقسام والاحتراب».

وأضاف بقوله «أني تفاجات ببيان فتحي باشاغا، الذي فضل تقديم فرض الولاء والطاعة للقوى الدولية، على حتى الصمت بانتظار نتيجة مناورة توصيات لجنة ال5 ، واضعا إياهم في موقف المغرد خارج السرب».

واختتم بقوله «هي خطوة بعيدة جدا عن الحكمة السياسية من قبل باشاغا (الليبي ليبي الذي ينشد فقط الرضا الدولي لتمكينه حتى من مقرات في ضواحي طرابلس) لتكون بعدها طرابلس المدينة الأولى في العالم التي بها مقرات حكومتين موازيتين لنفس الدولة».