الليبية لحقوق الإنسان تستنكر اعتقال علي الريفاوي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن “شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة الاعتقال التعسفي الذي طال مراسل قنوات 218 الفضائية بمدينة سرت “علي الريفاوي” منذ مساء يوم السبت الموافق من 26 مارس الماضي، من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي فرع سرت، واقتياده إلى الحجز، بسبب ما وصف إنجازه تقارير إعلامية عن عمل بلدية سرت، ما من شأنها أن تؤجج الرأي العام. حسب ما نشرته القناة التي يعمل بها”

وطالبت اللجنة في بيانها الجهات الأمنية المسؤولة “بإخلاء سبيل الريفاوي فوراً دون قيد أو شرط ، وكما تحمل اللجنة جهاز الأمن الداخلي فرع سرت المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته ومصيره” .

كما جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، “مطالبتها إلى مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والإعلاميين ،تكفل محاسبة الجناة ويضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحافيين في ليبيا” وفق نص البيان.

” style=”height: 491px;”>