اللافي: الرئاسي ملتزم بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية

ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي برئيس وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة وحكماء وأعيان وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، فقد أشاد هؤلاء بجهود المجلس التي يبذلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، فيما تم مناقشة المستجدات السياسية وأسباب تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي ومشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه الرئاسي.

وأوضح اللافي أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي منذ إطلاق مشروع المصالحة، مؤكدًا مواصلة المجلس العمل على هذا لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا، مع التزامه بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية وقدرته على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في الانتخابات لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية