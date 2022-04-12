الدبيبة من الشؤون الاجتماعية: أشددُ على ضرورة صرف علاوة الأبناء ومنحة الزوجة

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة سير العمل في عدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة.

واستمع الدبيبة، خلال الزيارة، للعاملين في الوازرة للوقوف على الصعوبات التي تواجههم، وأعطى تعليماته للوزيرة بدعوة مديري الإدارات والمكاتب لعقد اجتماع موسع لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل في الوزارة.

وشدد على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الست القادمة والتي جرى إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي، وكذلك ضرورة الاهتمام بدور الرعايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى خطة الوزارة للعام 2022، وإعطاء الأمر الأولوية اللازمة.

وأكد ضرورة صرف منحة الزوجة عن عامي 2021 و 2022، مؤكدا على ضرورة العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.