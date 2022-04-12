وزارة النفط تناقش تعديل الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين لمناقشة مقترح الوزارة بشأن تعديل الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية، نتيجة العمليات النفطية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة النفط والغاز كل من وزير البيئة إبراهيم العربي منير، ووكيل وزارة المواصلات وسام خليفة الإدريسي، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر عبدالله الجروشي، ومدير عام الشؤون الفنية بوزارة النفط والغاز مصطفى عبد الله بن عيسى، ومدير عام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بالوزارة عبدالناصر الأمين قنيدي.

وقالت وزارة النفط والغاز، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لمناقشة «ملاحظات وزارة النفط والغاز على الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة للعمليات النفطية وغيرها من عمليات الجهات الأخرى على البيئة البحرية، وذلك بناءً على موافقة من مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الرابع للعام 2022 المنعقد في 20 مارس الماضي».

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وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش «مقترح وزارة النفط والغاز لتعديل الخطة بما يتوافق مع النظم واللوائح النافذة في الدولة»، مشيرة إلى أن الوزير محمد عون أكد خلال الاجتماع حرص الوزارة على التقيد بالعمل بقانون البيئة وفق المواد المنصوص عليها.

وأضافت الوزارة أن المشاركين اتفقوا في الاجتماع على تكليف مدير عام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط والغاز عبدالناصر الأمين قنيدي، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر عبدالله الجروشي عقد اجتماع مع لجنة إعداد الخطة وتقديم توصية إلى وزارة النفط والغاز ووزارة البيئة ووزارة المواصلات النقل.