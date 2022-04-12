الفارسي: الدبيبة يضغط على الجيش الوطني ويدفع به للدخول في صراع

ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي إن المجلس الرئاسي مسؤول عن الأزمة وكان يجب تدخله بشكل مباشر منذ فترة.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن المجلس الرئاسي التزم الصمت، وخاصة رئيسه محمد المنفي، رغم استمرار انقطاع مرتبات الجيش لمدة 4 أشهر متتالية.

وأوضح أن الصمت يسمح لرئيس الحكومة السابقة بإعادة البلاد إلى نقطة الصفر، مشيرًا إلى أن عبد الحميد الدبيبة يهدف لممارسة الضغوط على الجيش الوطني والدفع به للدخول في صراع.

وشدد على أن الدبيبة يعمل على تقوية المليشيات المسلحة بصرف ملايين الدينارات عليها، وفي المقابل يحاول إفشال الجيش عبر قطع المرتبات وتعجيز عناصره في وسط أزمة الغلاء التي تعيشها البلاد.

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