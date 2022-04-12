ويليامز تؤكد على أهمية الحضور النسائي في عملية صنع القرار

استعرضت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، الثلاثاء، مع أعضاء تحالف “تضامن”، جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة.

جاء ذلك في لقاء عبر الإنترنت عقدته ويليامز مع ممثلي التحالف، تطرق أيضًا إلى “أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار على المستوى الوطني، ودعم أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات” حسب ما جاء في تغريدة لويليامز على حسابها الرسمي.

بدورهم، عبّر ممثلو التحالف عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا اليوم، بالإضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل. كما أكدوا رؤيتهم في أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام.

ويمثل تحالف “تضامن” 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا وتعمل بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

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