محمد عون يبحث خطة مكافحة الانسكابات الزيتية في البيئة البحرية 

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد إمحمد عون، اجتماعا لمناقشة ملاحظات الوزارة على الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة للعمليات النفطية وغيرها من عمليات الجهات الأخرى على البيئة البحرية”.

ودعا إلى الاجتماع وزير النفط والغاز، والذي عقد بحضور وزير البيئة إبراهيم العربي منير ووسام خليفة الإدرسي وكيل وزارة المواصلات والنقل، وعمر عبد الله الجواشي رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.

كما حضر من وزارة النفط والغاز مصطفى عبد الله بن عيسي مدير عام الشؤون الفنية وعبد الناصر الأمين قنيدي مدير عام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وناقش الاجتماع “ملاحظات وزارة النفط والغاز على الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة للعمليات النفطية وغيرها من عمليات الجهات الأخرى على البيئة البحرية” وذلك بناءً على موافقة من مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الرابع لعام 2022م المنعقد في 20/03/2022م.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مقترح وزارة النفط والغاز لتعديل الخطة بما يتوافق مع النظم واللوائح النافذة في الدولة، كما ابدى وزير النفط والغاز حرص الوزارة على التقيد بالعمل بقانون البيئة وفق المواد المنصوص عليها.

واتفق اتفق الحاضرون على تكليف مدير عام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط والغاز ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري لعقد اجتماع مع لجنة أعداد الخطة وتقديم توصية إلى وزارة النفط والغاز ووزارة البيئة ووزارة المواصلات النقل.