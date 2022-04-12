هذا ما ذكرته وليامز حول لقائها مع ممثلي “تحالف التضامن”

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قالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن ممثلي “تحالف التضامن” أعربوا عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا. وأضافت، أنهم يرون أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام.

وقالت وليامز إنها التقت عبر الإنترنت مع أعضاء “تحالف تضامن” وهو شبكة “تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية،. تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا وتعمل بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.”

4/1 التقيت الليلة الماضية عبر الإنترنت مع أعضاء “تحالف تضامن”، يمثلون شبكة تكونت حديثًا من 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني وقيادات نسائية تمثل مختلف المكونات العرقية من ربوع ليبيا وتعمل بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. pic.twitter.com/Pj96GTCvO2 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 12, 2022

وأضافت، “قدمت لهم عرضاً موجزًا حول جهود الوساطة الأخيرة التي قمتُ بها بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بشأن التوصل لقاعدة دستورية من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة وذات مصداقية في أقرب فرصة”.

وقالت، “خلال الاجتماع، عبّر ممثلو تحالف التضامن عن مخاوفهم تجاه الوضع الحالي في ليبيا اليوم،. بالإضافة إلى توقعاتهم وآمالهم في المستقبل. وعلى وجه التحديد،. يرون أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو السبيل للمضي إلى الأمام”.

وتابعت، “ناقشنا أيضًا أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار على المستوى الوطني،. ودعم أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات.”