اخليل: كافة الكتائب العسكرية بالمنطقة الغربية قالت انتهى دور عبدالحميد الدبيبة وانتهت الحرب

قال القيادي العسكري بالمنطقة الغربية فرج اخليل إن وفدًا عسكريا من مدينة مصراتة قابل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة وطالبه بالتنحي.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” حيث أضاف:”كنا قد نوهنا على تجهيز قوة عسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الضياع في الشتات بين دول العالم وسياساتها”.

وتابع: ”نحن عاجزون عن توحيد شرق البلاد وغربها. ولأن الخطر الذي يداهم البلاد سيقضي على الجميع ومستقبل الأجيال القادمة. بعد أن شاهدنا تدخل جميع الدول الإقليمية والدولية للحفاظ على مصالحها بليبيا واستمرار القتال والتشتت ونهب الثروات. وفقآ لزعمه”.

وأضاف: ”نتيجه لذلك. توجه وفدٌ عسكري من مدينة مصراتة. على رأسهم مختار الجحاوي ومحمد الحصان إلى مقر الدبيبة وطلبوا منه صراحة التنحي وتجنيب طرابلس مواجهات عسكرية.”.

كما قال اخليل، أن “رد الدبيبة على مطالب الوفد العسكري كان تلعثمًا وعبارات لا معنى لها”.

واختتم منشوره قائلا: ”العزيزية والزاوية ومدن الجبل مرورا إلى الزنتان، كتائب وسط طرابلس مرورا بمدن الساحل مصراتة، إلى الجنوب والشرق جميعهم بصوت واحد، انتهى دور عبدالحميد الدبيبة وانتهت الحرب وعليه التسليم لبناء دستور ودولة وانتخابات”.