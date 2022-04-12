مؤسسة النفط تؤكد استمرار دعمها لشركة «أكاكوس» لزيادة الإنتاج

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، استمرار «دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها»، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة وتنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله ، مع رئيس لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، عصام البشتي، في إطار المتابعة المستمرة لسير عمل الشركات بالقطاع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».
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وناقش الاجتماع نشاط الشركة وأعمالها، و«المعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، والحلول المناسبة لها».
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