الوطنية للنفط تبحث مع شلمبرجير إعادة تشغيل الآبار المغلقة

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولى شركة “شلمبرجير” آخر المستجدات فيما يتعلق بالآبار المغلقة في كافة مناطق عمليات الشركة بأحواض غدامس وسرت ومرزق، “وآلية وضعها على الإنتاج من جديد لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني”-وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للمؤسسة.

جاءت هذه المناقشات خلال اجتماع عقده رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، الثلاثاء، بالمقر الرئيس في طرابلس، مع البشير عبدالسلام، رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليته للنفط والغاز البشير عبد السلام.

وتمحور الاجتماع أيضاً على استعراض جملة من المواضيع التي تهم نشاط الشركة، كمشروع حقل المياه في حقل الفيل وخطوات الشركة لزيادة الإنتاج بتشغيل منظومة حقل المياه، وآلية حل المصاعب التي تواجه الشركة، أكانت المالية أو الإدارية أو الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن اتجاه المؤسسة مؤخراً لإعطاء الأولوية للشركات الفاعلة التي تساهم بشكل جدي وحقيقي في تسريع عجلة الإنتاج، من هنا أكد صنع الله، في هذا الاجتماع أيضاً على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاريع الغاز، وعلى وجه الخصوص مشروع التراكيب البحرية، “لتتمكن المؤسسة من سد احتياجات السوق المحلي من الغاز، والإيفاء بإلتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز”.

وأكد ما طالب به في اجتماعه الموسع، الاثنين، مع رؤوساء الشركات وإدارات القطاع من “دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها” المتمثلة في الإنتاج واستدامته والحفاظ عليه وسلامة المواقع والعاملين.

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