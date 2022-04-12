الكيلاني تبحث مع صندوق التضامن الاجتماعي الآليات المناسبة لتسريع صرف المعاشات الاساسية

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة منتهية الولاية وفاء الكيلاني رئيس اللجنة التسييرية لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى الجعيبي.

واستعرض اللقاء سير العمل بالصندوق خاصة مايتعلق بالمعاش الاساسي وإيجاد الآليات المناسبة لتسريع صرف المعاشات الاساسية في وقتها ومتابعة برامج المساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر للمعوزة وإمكانية استخدام التقنية الحديثة لبناء قاعدة بيانات تساعد في صرف المساعدات لمستحقيها والاهتمام بذوي الإعاقة خصوصا من فئة مرضى ضمور العضلات ورعايتهم وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل الصندوق.

كما تم بحث اوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للصندوق في مختلف المناطق وكيفية تحسين ادائها والرقي بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.