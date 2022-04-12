الكيلاني والكتي يتفقان على ضرورة توجيه عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات عمر الكتي، واتفقا على ضرورة توجيه عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، المعنية بالشأن الاجتماعي للمساهمة في برنامج التمكين الاقتصادي، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية.

وجاء الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور مديرة مكتب التعاون الفني بوزارة الشؤون الاجتماعية فوزية مازن، ومستشار الوزارة علي فرج.

جاء ذلك في منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»،

وذكر المنشور ، إن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة عمل المنظمات الدولية داخل الدولة الليبية وكيفية التنسيق بين الجانبين من أجل تنظيم عمل هذه المنظمات لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، خاصة منها المنظمات المعنية بالشأن الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع «على ضرورة توجيه برامج عمل هذه المنظمات إلى برامج يمكن التعاون من خلالها في المساهمة ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد وبرامج المشروعات الصغرى ودعم التدريب على بعض المهن للشباب الباحثين عن العمل، وهي برامج تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن برنامج عودة الحياة، الذي أطلقه رئيس حكومة الوحدة الوطنية».

ويجدر الاشارة الى انه في 24 مارس، اتفق وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، على تكليف «شركة استشارية متخصصة» من أجل تدريب وتطوير قدرات «الأسر المنتجة»، وذلك للمساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة حينها أن الحويج والكيلاني ناقشا إنشاء هيئة لتشجيع الأسر المنتجة بهدف دعم التمكين الاقتصادي لها، بالإضافة إلى دراسة آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.