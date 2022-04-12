وصول 5 ملايين دينار لمصرف الوحدة بسرت

تسلم مصرف الوحدة الرئيسي سرت، وفرعه بالجامعة سيولة نقدية تقدر بنحو خمسة ملايين دينار مخصصة لعملاء المصرف بالمدينة.

وقال مدير فرع المصرف الرئيسي بسرت، على عمر السائح، اليوم الثلاثاء، إن حصة مصرف الوحدة الرئيسي من هذه السيولة بلغت ثلاثة ملايين، ومليوني دينار لفرعه بالجامعة.

– 5 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرف الوحدة في سرت

وأضاف السائح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن سقف السحب للصك الواحد ألفان دينار ليبي.

يذكر أن مصارف سرت تعاني من أزمة سيولة نقدية، خاصة مصرفي التجارة والتنمية والجمهورية.